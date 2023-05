Sie haben viel erreicht. Aber das Leben haben Sie manchmal dabei vergessen, nur gerackert, für andere dagewesen, gesorgt. Und dabei kam Ihnen in Ihrer verbissenen Strenge, in Ihrem Ehrgeiz und Ihrem hohen Verantwortungsgefühl dieses Leben ganz normal vor. Typisch für ein Kind, das zwischen vielen Geschwistern schon früh für sich selbst sorgen musste. Aber vielleicht ist es auch Karma.

Die Schwarze Sonne im starken Sextil zu Ihnen bringt Sie auf einen neuen Weg, bringt Lebensfreude, Spontaneität, unerwartete Glücksgefühle in Ihren grauen Alltag. Vielleicht ist es auch ein Mensch, der jetzt impulsiv, vollkommen ungewohnt verrückt durch Ihr Leben tobt und Sie mitreißt. Folgen Sie Ihren Gefühlen, auch wenn Ihnen das sehr schwer fallen mag, weil Sie ein absoluter Kopfmensch sind. Nicht das, was Ihnen auf den ersten Blick gesehen vollkommen vernünftig für Ihre Existenz zu sein scheint, muss vernünftig für Sie sein. Die Sonne verbindet Sie in den ungeahnten Sehnsüchten, die in Ihnen sind, unbewusst.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Steinbock

Das verrät Ihr Liebeshoroskop über Ihre Liebessterne