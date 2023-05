Manchmal rennen Sie vor dem Glück davon, das Sie eigentlich suchen, sich danach sehnen, unbewusst. Sie flüchten vor der Enge einer Bindung, von den Fesseln tiefer Gefühle, vielleicht auch manchmal aus Angst vor Enttäuschungen – und Sie bereuen, wozu Sie die Erfahrung von spießiger Enge in einem vorigen Leben drängt, in dem Sie unterdrückt, von der Moral gefangen gehalten wurden. Ein typisches Karma.

Die Schwarze Sonne hat nur einen sehr schwachen Einfluss auf Sie, aber dennoch wird Sie jetzt die Sehnsucht nach einer tiefen Bindung erfassen, in der Sie sich vollkommen fallen lassen können. Diese magischen Tage lassen Sie erkennen, wie sehr auch Sie diese emotionale Heimat, dieses warme Nest brauchen – und dass es Ihnen dennoch nicht die Freiheit nehmen muss, die Sie so verbissen verteidigen. Ein Glücksmoment ist möglich, in dem Sie dem Menschen begegnen, der sich genauso nach der Wärme, der Geborgenheit sehnt wie Sie selbst.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Wassermann

Ziehen Sie auch Ihre Tarot-Tageskarte von heute