Am Sonntag beginnt Ihr neues Glück!

Der Himmel meint es gut mit Ihnen. Gewaltige Energien aus dem Kosmos befreien Sie von allem, was Sie schon lange bedrückt. Vom düsteren Erbe aus alten Fehlern, die Sie verfolgen, von karmischen Verstrickungen, die Sie nur in Ihrem Unterbewusstsein wahrnehmen, aber die Sie hemmen, das Unglück anziehen. Eine folgenreiche Sonnenfinsternis bereitet Ihnen den Weg zu einem neuen Glück. Lesen Sie, wie sich Ihr Leben jetzt entscheidend verändern kann.

Es ist die erste wichtige Botschaft der Sonne in ihrem Jahr, das sie bestimmt, dabei das Beste aus uns herausholt – den Kern unseres Wesens, unsere wahre Persönlichkeit. Dabei wird Ihnen natürlich auch bewusst, was Ihren Stärken, Ihren Möglichkeiten bei der Selbstentfaltung im Weg steht. Besonders bei so einem dramatischen kosmischen Ereignis wie einer Sonnenfinsternis, bei der der Schatten des Mondes unseren Planeten verdunkelt. Ein magischer Augenblick: Sie spüren, es wird Ihnen plötzlich bewusst, was Sie behindert – aber nicht nur das, die geballte Energie aus dem Universum überträgt sich auf Sie, gibt Ihnen neue Kraft und Mut, schenkt Ihnen den Glücksmoment, der Ihren Weg zu einem neuen Glück freimachen wird. Sie sind stark, voller Selbstvertrauen.

Es geschieht am Sonntag, den 26. Februar, gegen 16 Uhr, während Sie vielleicht Ihren freien Tag mit der Familie genießen, spazieren gehen, zusammensitzen: Über Ihnen am Himmel schiebt sich der Mond vor die Sonne. Der kosmische Vater (Sonne) unseres Lebens und die Mutter (Mond) umarmen sich, die Gefühlswelt und die Tatkraft, das Herz unseres Seins, die Sonne, in einträchtiger Allianz.

Und es geschieht in den hochsensiblen, tiefgründigen Fischen, dem Sternzeichen, in dem jetzt auch der Merkur steht, Sie haben geniale, intuitive Eingebungen. Sie spüren, was Ihnen hilft, was Sie weiterbringt, was und wer Ihnen im Weg steht. Ihre Menschenkenntnis ist überirdisch. Aber Ihre wichtigste Fähigkeit in diesem magischen Augenblick: Sie sind bereit, die Dinge geschehen zu lassen, nicht dagegen anzukämpfen – denn Sie spüren, Sie sind sich absolut bewusst, dass das, was geschieht, gut für Sie ist.

Es ist eine sogenannte ringförmige Sonnenfinsternis, bei der nicht unser gesamter Lebensstern, aber immerhin bis zu 98,6 Prozent vom Mond verdeckt werden. Sein Schatten kriecht 44 Sekunden lang hauptsächlich über das Meer und wird bei uns nicht sichtbar sein. Aber die Schwarze Sonne hat auf uns alle einen tiefen, schicksalhaften Einfluss. Sie spüren ihre befreiende Wirkung, wenn Sie sensibel genug sind und in sich hinein fühlen:

Etwas fällt von Ihnen ab, als würde man Ihnen eine alte Last abnehmen – Ballast Ihres Lebens, Alles, was Sie vielleicht schon seit langem bedrückte, was Sie in Ihrer freien Entfaltung hemmte, Ihre Lebensfreude, Ihren Unternehmungsgeist fesselte. Dieses Erbe aus alten Fehlern der Vergangenheit, die Sie verfolgen, die vielleicht Unfrieden in Ihre Familie brachten, die einen stärkeren, engeren Zusammenhalt verhinderten. Der Streit, der niemals zu Ende geht, der immer wieder neu aufflammt. Vielleicht karmische Verstrickungen, die an Ihnen kleben, die Ihnen vielleicht gar nicht bewusst sind.

Die alten Blockaden, entstanden durch eine falsche Erziehung, wenn stets die anderen, stets die Nachbarstochter, als leuchtendes Beispiel hingestellt wurde, mit den besseren Noten, dem liebenswürdigeren Wesen. Und nun trauen Sie sich nichts mehr zu – weil Sie eben selbst die anderen als klüger, tüchtiger empfinden. All das muss jetzt weg!

Oder die ewigen Geldprobleme, die durchaus Ihrem Karma entsprechen können, entstanden in einem vorigen Leben – in dem Sie von spießigen Ängsten gefangen waren. Und nun befreien Sie sich daraus, in dem Sie leichtsinnig mit dem Geld umgehen, zu dem Sie kein gesundes Verhältnis haben. Es gibt viel, was Ihre Stärken unterdrücken kann, was Ihnen immer wieder im Weg steht oder dieselben Fehler machen lässt. Im Horoskop lesen Sie, wie Sie sich davon befreien und zu Ihrem wahren Glück finden können.

