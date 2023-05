Wassermann: So bleiben Sie mit Lebensstern Uranus jung

Ihr Lebensstern ist der Planet der Jugend, des jungen, spontanen, auch unkonventionellen Geists schlechthin. So wie wir eben alle einmal waren, als uns noch nicht die Existenzängste an Job , Versicherungen, am Ersparten kleben ließen.

Sie spüren den drängenden, unruhigen Einfluss von Uranus schon seit Jahren stark, seit er im beflügelnden Sextil zu Ihrem Sternzeichen aus dem Widder leuchtet.

Die Gefahr: Dass Sie dazu neigen, alles hinzuwerfen, aus Ihrem Leben auszubrechen, weil Ihnen Bindungen unerträglich wurden, selbst zu Menschen, die Sie lieben.

Der Gewinn: Wenn Sie mit Uranus Frieden schließen, wenn Sie ihn nicht mehr als inneren Störenfried des beschaulich bürgerlichen Glücks empfinden, wird er Sie in einen eigenwilligen, ewig jungen Menschen verwandeln. Der sich nicht duckt, nicht zwanghaft anpasst, der an das Leben glaubt, der experimentierfreudig jede Veränderung und jede Herausforderung annimmt.

Lassen Sie los, was nur noch Verpflichtung ist, folgen Sie befreit Ihrem individuellen Wesen. Dann werden Sie bei Uranus sein.

