Steinbock: So bleiben Sie mit Lebensstern Saturn jung

Ihr Lebensstern wird Sie durch dieses Saturnjahr wie ein väterlicher Freund begleiten, Sie vor Fehlern und falschen Entscheidungen bewahren. Seine Stimme wird in Ihrem Inneren laut, er ist ganz nahe bei Ihnen, weil er am aktuellen Sternenhimmel in einem beflügelnden Sextil zu Ihrem Sternzeichen steht.

Die Gefahr: Dass Sie sich selbst unter Druck setzen, sich in der Arbeit vergraben und am Alten festhalten, starr und unbeweglich. Saturn ist der Herr der Demut, der ehrlichen Genügsamkeit, aber nicht des Verzichts und der Selbstaufgabe.

Im Gegenteil: Er schenkt Ihnen die Kraft, sich selbst treu zu bleiben. Das ist sein Ziel, das Geheimnis seiner Energie, mit dem Sie der Planet der weisen, alten Menschen jung bleiben lässt, jung macht.

Ihr Lebensstern will, dass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren, dass Sie eine selbstständige Persönlichkeit entwickeln. Eine Persönlichkeit, die an sich selbst glaubt, sich selbst vertraut und sich selbst verwirklicht. Sie sind ihr nahe, wenn Sie wirklich bereit sind, nur auf sich selbst zu hören, Ihre Talente zu nutzen und mit äußerster Konsequenz Ihren Weg zu gehen.

