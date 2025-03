Für 3 Sternzeichen kommt in der Woche ab dem 24.04.2025 die Wahrheit ans Licht!

Eins steht fest, lieber Skorpion: Nach dieser Frühlingswoche wird Ihr Liebesleben nicht mehr dasselbe sein. Denn die Sterne erinnern Sie nun daran, wie wertvoll und liebenswert Sie sind. Das kann in glücklichen Partnerschaften dazu führen, dass Sie sich noch wohler mit Ihrem Herzensmenschen fühlen, oder aber es zeigt Ihnen auf, dass Sie nicht genug Wertschätzung erfahren. Auch für Singles ist diese Erkenntnis besonders wichtig, denn jetzt wird Ihnen klar, was Sie in einer Beziehung eigentlich suchen. Die Lektion in Sachen Selbstliebe ist Ihr persönliches Geschenk zum Frühlingsbeginn!

Der Tipp der Sterne für die Woche: Mars steht günstig zu Ihrem Zeichen und verleiht Ihnen den nötigen Mut, um auch unangenehme Themen anzusprechen. Das ist in jeder Beziehung wichtig, damit man sich gemeinsam weiterentwickeln kann.