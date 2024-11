Für 3 Sternzeichen steht die Woche ab dem 11.11.2024 unter besonders glücklichen Sternen!

Kein Wunder, dass diese Woche so gut läuft, lieber Stier! Der Vollmond steht am Freitag in ihrem Zeichen und gibt Ihnen die Kraft alles zu schaffen, was gerade anliegt. Dinge, die Sie sich vornehmen, gehen Ihnen leicht von der Hand.

Zwar kann die Spannung zwischen Mars und Uranus diese Woche dazu führen, dass wir uns schnell überfordert fühlen. Doch mit Ihnen meinen es die Sterne gut. Sie lassen sich von nichts aus der Ruhe bringen, auch wenn momentan viel auf dem Tisch liegt. Nutzen Sie diese kraftvolle Energie, um neue Projekte zu starten oder bereits Geplantes voranzutreiben. Ihre Zielstrebigkeit zahlt sich aus!

Tipp der Sterne für die Woche: Greifen Sie diese Woche zu den sommerlichen Farben in Ihrem Kleiderschrank. Das sorgt dafür, dass Ihre Stimmung noch besser wird, als sie ohnehin schon ist.