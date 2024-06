Für diese 3 Sternzeichen ist der Steinbock-Vollmond am 22. Juni 2024 ein besonderer Erfolgsgarant!

Pünktlich zur Krebs-Saison lässt uns der starke Steinbock-Vollmond am 22. Juni 2024 alte Sorgen vergessen. Der sogenannte Erdbeermond ermutigt uns dazu, unser Leben in die eigene Hand zu nehmen und Wünsche und Träume in die Tat umzusetzen. Die starken Steinbock-Energien lassen alte Sorgen vergessen und schärfen den Blick stattdessen für neue Perspektiven.

Besonders 3 Sternzeichen können die herrschenden Vollmond-Energien dazu nutzen, um in ihrem Leben für wichtige Veränderungen zu sorgen. Sie erhalten einen Energieschub und profitieren stark vom Vollmond.

