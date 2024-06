Das Vollmond-Horoskop für den 22.06.24: So nutzen die Sternzeichen die Mond-Magie!

Doch auch die anderen Wochentage haben es in sich. Am Montag, den 17. Juni, beginnt der Kosmos mit signifikanten Verschiebungen, wenn Merkur und Venus in das gefühlvolle Sternzeichen Krebs wandern. Diese Veränderung betont die emotionale Tiefe und ein gesteigertes Verständnis für persönliche Bedürfnisse und Beziehungen.

Es ist eine Zeit, in der sich das Herz öffnet und Gefühle von Empathie und Zuneigung verstärkt werden. Die Liebesgöttin und der Götterbote dienen quasi als Vorboten des Karma-Mondes am Samstag. Ihre gemeinsame Reise durch den Krebs erhöht Ihre Sensibilität für alles, was sich in Sachen Selbstliebe und Beziehung in Ihrem Leben dringend verändern muss, und hilft Ihnen, auch die schwierigsten Themen, die einer dringenden Klärung bedürfen, feinfühlig und doch ehrlich anzusprechen.

Am Donnerstag, dem 20. Juni, folgt das nächste wichtige Ereignis. Die Sonne folgt Venus und Merkur in das warmherzige Krebszeichen und lässt den Sommer in und um uns erblühen. Dieser längste Tag des Jahres markiert nicht nur einen Wendepunkt in der Natur, sondern auch in Ihrem inneren Erleben. Dass der sonst so kriegerische Mars weiterhin im sinnlichen Stier Ruhe und Frieden findet, unterstreicht die zahlreichen genussbringenden Chancen, die Ihnen dieser Sommer bescheren wird – wenn Sie sich endlich von Altlasten befreit und neuen Freuden zugewandt haben.

