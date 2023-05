Der Karma-Mond schenkt Ihnen Zufriedenheit und inneren Frieden. Sie sind stolz auf das, was Sie haben, und zeigen das auch. Das lässt Sie Ihre tiefen Ängste um Ihre Existenz überwinden, die bislang auf Ihnen lasteten und Ihr Leben manchmal düster machten.

Ihr Problem: Pleiten im vorigen Leben, extreme Verschuldung, Vertreibung aus der Heimat haben aus Ihnen einen Menschen gemacht, der an seinem Eigentum hängt, der sich sein eigenes Reich erschaffen will. Seine Wohnung, sein Haus. Ihr Karma, das zum Fluch werden kann, wenn Sie in ständiger Angst um Ihre Existenz leben. Besinnen Sie sich auf Ihre eigentliche Bestimmung, sonst wird diese Angst zum ewigen Druck, der Sie zu falschen Schritten verführt. Sie haben Pech mit dem Geld, verspekulieren sich.

Ihr Weg aus dem Karma-Problem: Sie ruhen in sich. Ihre starke Persönlichkeit, Ihre innere Ruhe und Gelassenheit wird Ihnen den Weg zu finanzieller Sicherheit ebnen. Sie lassen sich nicht auf Träume, auf Illusionen oder auf spirituelle Höhenflüge ein. Für Sie zählt nur das eigene Haus, der eigene Garten, die materiellen Annehmlichkeiten, die Sie sich leisten können. Sie sind eine Geschäftsfrau (-mann), deren Nähe man sucht, weil Sie ein Gefühl von Ehrlichkeit, von solidem, gewachsenem Wohlstand und Geborgenheit ausstrahlen.

