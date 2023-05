Der Karma-Mond in herausfordernder Opposition zu Ihnen holt das Beste aus Ihnen heraus, setzt ungeahnte Kräfte in Ihnen frei. Aber erwarten Sie nicht zu viel von den anderen Menschen, um deren Liebe und Anerkennung Sie kämpfen.

Ihr Problem: Sie wurden in einem vorigen Leben nicht respektiert, sondern ausgeschlossen. Deshalb kamen Sie als Löwe zur Welt, der zum Patriarchen heranwachsen muss, der gütig und großzügig die Familie dominiert, fördert und führt. Ihr Karma, wenn Ihnen die Machtstellung verwehrt wird, werden Sie zum kleinlichen, geizigen Querulanten – der ständig das Gefühl hat, all das Unglück dieser Welt anzuziehen. Diesem Fluch können Sie nur entkommen, wenn Sie zur Führungsfigur in der Familie werden.

Ihr Weg aus dem Karma-Problem: Sie werden zur Leitfigur im Job oder in der Familie, die mit viel Freude und Über­zeugung ihre Aufgaben übernehmen muss, die sich Ihnen stellen werden. Dann wird auch das Selbstbewusstsein in Ihnen wachsen, das Sie brauchen. Sich aus allem rauszuhalten, die Welt aus sicherer Distanz zu betrachten und nur an sein eigenes privates Glück zu denken – das ist nicht Ihre Rolle. Sie sind der Macher, der viele Menschen um sich hat, die Sie auch brauchen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Löwe

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop!