Der Karma-Mond stärkt Ihr Selbstvertrauen. Sie stehen direkt unter seinem Einfluss und spüren das auch. Mit Ihrer starken Persönlichkeit dominieren Sie und übernehmen endlich die Verantwortung für Ihr Leben. Das ist Ihr richtiger Weg aus allem, was Sie bedrückt.

Ihr Problem: Auf Ihnen lastet der Druck schmerzhafter Niederlagen. Weil Sie in einem vorigen Leben besiegt, unterdrückt wurden, müssen Sie jetzt Erfolg haben, Ihnen einen eigenen Platz auf dieser Welt erobern. Ihr Karma, oft verführt es dazu, sich in unsinnigen Kleinkriegen zu verlieren, ständig zu streiten, auch erfolglose Hitzköpfe anzuziehen. Besinnen Sie sich auf klare Ziele, auf Ihre Bestimmung – sonst werden Sie sich in Querulantentum verlieren. Streit im Job, Rauswurf, viele Scheidungen, Pech in der Liebe.

Ihr Weg aus dem Karma-Problem: Sie nehmen das Leben selbst in die Hand, beklagen nicht mehr Ihr Schicksal. Sie sind der Erfolgsmensch, der selbstbewusst und entschlossen seinen spontanen Eingebungen und Instinkten folgt. Nur Sie zählen, Ihr Wille, Ihre Ziele. Sie sind der große Macher, die Führungspersönlichkeit, die sich impulsiv durchsetzt. Ohne Rücksicht auf die Meinung anderer, auch auf die Bedürfnisse anderer. Die Beziehung steht an zweiter Stelle für Sie. Aber Sie ziehen ohnehin die Menschen an, die Sie brauchen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Widder

Hier erfahren Sie alles zu Tarot und den Tarot-Karten