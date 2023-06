Was für den frühen Morgen gilt, hat dann auch Gültigkeit für den Rest des Tages. Die Astro-Uhr hat für uns alle zwei Stunden eine neue spirituelle Botschaft. Gleichwohl helfen sie uns, unseren Alltag nicht nur leichter, sondern auch erfolgreicher zu gestalten. Was sagen uns diese Botschaften? Zunächst erinnern sie uns an Fähigkeiten und Kräfte, auf die wir im alltäglichen Stress und in den Routinen unseres Lebens nur allzu leicht vergessen. Sie machen uns zum Beispiel deutlich, wie wir aus der Kraft der Stille neue Energie gewinnen, wie Besinnung und Innerlichkeit unsere Ängste schwinden lässt und wie die Kraft der Liebe uns neue Zuversicht und Lebensfreude schenken kann.

Die Astrologen alter Kulturen glauben erkannt zu haben – und zwar lange bevor es Uhren als Zeitmesser gab –, dass all diese Kräfte zu unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedlich stark wirken. Es war eine empirische Erkenntnis, was heißt: Die Astrologen dieser frühen Hochkulturen haben über lange Zeiträume spirituelle Kräfte beobachtet und schließlich nach dem Stand von Sonne und Mond den Tages- und Nachtzeiten zugeordnet, an denen ihre Wirkung ersichtlich am stärksten war.

Und dann stellten sie fest, dass sich diese Wirkungen in bestimmten Intervallen jeden Tag wiederholten. Sie schrieben das einem universellen Rhythmus und der Magie von Sonne, Mond und Sternen zu. So hatten sie einen kosmischen Leitfaden gefunden, dem sie umso mehr vertrauten, je länger sie seine erstaunliche Wirkung beobachteten. Die Überlieferung hat dieses geheimnisvolle Erbe universeller Rhythmen an uns weitergereicht.

