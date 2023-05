Glücks-Komet-Horoskop: Sie sind Wassermann oder Löwe

Ihr Karma übt jetzt einen besonders starken Druck auf Sie aus. Alte Dramen, Schicksalsschläge, negative Verhaltensmuster kommen zur Zeit aus der Vergangenheit hoch. Sie fühlen sich schicksalshaft mit Ihren vorigen Leben verwoben. Ein unbewusster Prozess, den Sie wie eine Last auf Ihr Leben wahrnehmen.

Wenn Sie sich von Freunden enttäuscht in die Resignation und Vereinsamung fliehen. Wenn Sie sich nicht genügend beachtet fühlen und einsam am Rand Ihrer Gesellschaft, Ihrer Freunde und Kollegen stehen.

Ihr Karma hat dieses Verhalten geformt: Es müssen in einem vorigen Leben tiefe Minderwertigkeitsgefühle entstanden sein, weil Sie durch einen Schicksalsschlag zu einem Außenseiter der Gesellschaft wurden. Vertreibung, bittere Armut brachte Sie an den Rand der Gesellschaft, deshalb machen Sie sich jetzt so sehr von Anerkennung und Bewunderung abhängig. Tiefe Freundschaften und Partnerschaften scheitern an Ihrem Gefühl, zu wenig beachtet und wahrgenommen zu werden.

Die Befreiung vom Karma ebnet Ihnen den Weg zum Glück: Sie müssen versuchen, einen neuen Gemeinschaftsgeist in Ihre Partnerschaft zu bringen. Auch in Freundschaften. Ihre Ansprüche sind einfach zu hoch. Sie suchen Bewunderung und keine Liebe . Entdecken Sie das Glück in der Familie , im Beruf, zusammen mit anderen Menschen etwas zu erreichen, auf das Sie gemeinsam stolz sein können. Ihre enorme Schöpferkraft und Ihr Führungsgeist bringen Ihnen ohnehin die ersehnte Anerkennung ein.

