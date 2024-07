Glückstage-Horoskop ab dem 22.07.24: Sternzeichen Fische

Lieber Fisch, diese Woche ist perfekt, um langgehegte Träume und Visionen zu verwirklichen. Die magische Verbindung der Sonne mit Ihrem mythischen Herrscher Neptun verstärkt Ihre Fähigkeit, Ihre Träume in die Realität zu ziehen. Was immer Ihnen bisher unerreichbar erschien – nun kann es Wirklichkeit werden. Glauben Sie fest an Ihre Fähigkeiten und fördern Sie sie, indem Sie Ihre Visionen und Ziele konkret zu Papier bringen; visualisieren Sie täglich das Bild der Freude und Erfüllung, die mit der Traumerfüllung einhergehen. Lassen Sie sich nicht von Zweifeln oder negativen Gedanken abhalten. Die Sterne stehen günstig, um Ihre tiefsten Wünsche zu manifestieren.

Ihr Magie-Impuls:

„Ich verwirkliche meine Träume mit Vertrauen und Hingabe.“

