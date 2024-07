Glückstage-Horoskop ab dem 22.07.24: Sternzeichen Zwillinge

Diese Woche sollten Sie sich, lieber Zwilling, auf Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden konzentrieren. Das mystische Sonne-Neptun-Trigon hilft Ihnen, intuitiv die richtigen Entscheidungen für Ihre körperliche und seelische Wellness zu treffen. Achten Sie auf innere Signale und vertrauen Sie darauf, dass Ihr in Ihnen ruhendes Wissen Sie auf den richtigen Weg führt. Vielleicht ist es an der Zeit, eine neue Wohlfühl-Routine zu beginnen oder alte ungesunde Gewohnheiten abzulegen. Nutzen Sie diese Woche, um sich selbst etwas Gutes zu tun und Ihre Lebensfreude in den Vordergrund zu stellen. Ihr Wohlbefinden wird sich positiv auf alle Bereiche Ihres Lebens auswirken.

Ihr Magie-Impuls:

„Ich höre auf meinen Körper und gebe ihm, was er braucht.“

