Herbsthoroskop 2019 für das Sternzeichen Schütze: Mit Charme und Power

Ende September lässt Sie die ausgleichende Waage-Energie das ideale Gleichgewicht aus Geben und Nehmen finden. Sie fühlen sich in der Beziehung sehr wohl und genießen mit allen Sinnen. Singles haben bis weit in den Oktober hinein beste Flirt-Sterne. Dann wird es auch bei Paaren konkreter. Ob Hausbau, Hochzeit oder Kinderwunsch: Sie sind nun bereit für den nächsten Schritt in der Beziehung. Im November ist dann Turteln angesagt. Venus und Jupiter durchlaufen Ihr Zeichen, das bringt sanfte Romantik und Leidenschaft. In Beziehungen kehrt das Prickeln der Anfangszeit zurück und Solo-Schützen könnten einen Seelenverwandten finden.

Die besten Partner des Schützen: Er lebt ein bisschen wie über den Wolken