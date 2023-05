So bleibt der Schütze mithilfe seines Sternzeichens gesund

Die Berührung und Massage der Schütze-Region führt man am besten im Stehen durch. Versuchen Sie dabei mit Ihren Fingerkuppen und Handballen so tief wie möglich in Ihren Körper einzudringen. Massieren Sie zunächst Ihren linken Oberschenkel und dabei besonders den Ansatz Ihres Oberschenkels, dort, wo er in Ihren Leib übergeht. Versuchen Sie, so tief und fest wie möglich zu drücken, sodass Sie es gerade noch als schmerzfrei erleben. Führen Sie dabei kreisende Bewegungen mit Ihren Fingerkuppen durch.

Sie können dazwischen auch Ihre Daumenkuppen benutzen oder Ihre Handballen einsetzen. Wichtig ist, dass Sie nicht nur sanft über Ihre Oberschenkel- und Hüfthaut streichen, sondern möglichst tief in Ihre Haut und in Ihren Körper hineingreifen. Dann geht es hinüber zur rechten Seite, mit der Sie genauso verfahren wie mit der linken. Benutzen Sie unbedingt ein gutes Massageöl, das Sie in jedem Reformhaus bzw. Bioladen bekommen.

Autor: Erich Bauer

