Die besten Partner des Schützen: Er lebt ein bisschen wie über den Wolken

Schütze-Geborene kommen Ende November und in den ersten drei Dezemberwochen auf die Welt. Es ist die Zeit zwischen Herbst und Winter. Die Nächte werden immer länger, die Tage entsprechend kürzer. Menschen, die jetzt das Licht der Welt erblicken, passen zu dieser Zeit, sind ernst, besinnlich, sehen den Sinn des Lebens eher im Inneren als im Äußeren und verachten den Schein. Auch wenn sie es nicht zugeben, spricht sie etwas an, was so ganz anders ist, nämlich Leichtigkeit. Das Sternzeichen, das diese Seite am deutlichsten lebt, ist der Zwilling. Er kommt im Sommer auf die Welt, sein Element ist Luft, und ihn interessiert das Leben, wie es erscheint, die Oberfläche, das Äußere und Sichtbare.

Einerseits verachtet ein richtiger Schütze die Welt des Zwillings, andererseits zieht sie ihn magnetisch an. Nun, bestimmt verliebt sich nicht jeder Schütze in einen Zwilling, aber ganz sicher existiert keine Beziehung und Partnerschaft mit einem Menschen, der nicht eine „Portion“ Zwillinge in seinem Horoskop hat. Vielleicht ist es der Aszendent, der Mond, das dritte Haus oder etwas Entsprechendes. Der Schütze braucht diese Leichtigkeit. Sie macht ihm Freude, versöhnt ihn mit der Dunkelheit, die die späte Herbstzeit mit sich bringt.

