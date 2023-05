Herbsthoroskop 2019 für das Sternzeichen Zwillinge: Venus-Glück

Bis 23.10. läuft es: Die Sonne verleiht Ihnen ein gutes Körpergefühl und so spüren Sie genau, was Ihnen guttut und was nur unnötig Kraft raubt. Sie finden den richtigen Mix aus An- und Entspannung. Im November schiebt Mars an. Sie fühlen sich prima und lachen mit der Herbstsonne um die Wette. Mit Sport machen Sie sich fit für die kalte Jahreszeit. Anfang Dezember könnte Ihr Immunsystem Extrapflege vertragen. Nehmen Sie sich weniger vor und kommen Sie auch mal zur Ruhe.

So bleiben die Zwillinge mithilfe ihres Sternzeichens gesund

Mehr zum Sternzeichen Zwillinge: