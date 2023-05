Herbsthoroskop 2019 für das Sternzeichen Krebs: Sie geben Gas

Was für ein Start in den Herbst: Sie arbeiten mit Begeisterung an Ihren Projekten, packen aber auch mit an, wenn ein Kollege Hilfe braucht. Sie sind eben durch und durch Teamworker! Im Oktober erhöht sich das Pensum, doch Sie geben weiter Gas und kommen ans Ziel. Ihre aufgeschlossene Art macht sich dabei gut beim Networking. Ab 4.10. knüpfen Sie neue Kontakte, aus denen Sie jetzt oder später einen Vorteil ziehen können. Bis 19.11. wird’s mal kurz trubelig, doch im Dezember warten dafür Erfolge. Dann verleiht Ihnen Mars ein Gespür für alles, was Sie voranbringt, und Merkur beschert Ihnen bis 9. Dezember ein Plus auf dem Konto.

Die geheimnisvollen Seiten des Krebses: Er ist das magische Zentrum seiner Familie