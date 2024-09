Herbsttypologie: So machen Krebse das Beste aus der goldenen Jahreszeit!

Sie mögen es zur Ruhe zu kommen, lieber Krebs. Tiefe Emotionen, mit denen sich im friedvollen Herbst auch die weniger empathischen Sternzeichen auseinandersetzen müssen, sind für sie bekanntes Terrain! Auch mit dem Gefühl von Nostalgie fühlen Sie sich sehr wohl! Deshalb macht es Ihnen jetzt viel Freude, es sich mit Ihrem Lieblingsfilmen aus der Kindheit und einer Tasse Tee so richtig gemütlich zu machen.

Wie gemütlich Krebse es in der Herbstzeit in Ihrem Zuhause finden, kann allerdings auch für Schwierigkeiten sorgen - und zwar, wenn sie sich vollkommen abkapseln. Da kann es schon mal passieren, dass Ihre Freund*innen erstmal gar nichts mehr von Ihnen hören, lieber Krebs. Sie machen nicht das Beste aus jedem Tag, sondern lassen diese an Ihnen vorüberziehen. Damit fühlen Sie sich wohl - aber die Frage ist, wie lange?

Ihr Tipp für den Herbst:

Da einem Krebs zwischenmenschliche Beziehungen äußerst wichtig sind, sollten Sie sich vornehmen, diesen Herbst zum gemeinsamen Highlight mit Ihren Freund*innen zu machen. Und im besten Fall kann so ein Treffen Ihrer sozialen Batterie auch nichts anhaben. Kennen Sie die Art von Freund*innen, mit denen man stundenlang zusammen sein kann, ohne sich danach sozial erschöpft oder ausgelaugt zu fühlen? Das sind Ihre perfekten Wegbegleiter*innen für die goldene Jahreszeit! Gemeinsam mit dem Mantra: "Echte Freundschaften bereichern meinen Herbst!"