Herbsttypologie: So machen Löwen das Beste aus der goldenen Jahreszeit!

Der Sommer, Ihre Lieblingsjahreszeit, ist vorbei, liebe Löwe. Das könnte Sie im ersten Moment traurig stimmen, doch zum Glück steht bald eine große Halloween-Party an und Sie haben jetzt großen Spaß daran, in Planungen rund um Ihr Kostüm zu versinken. Sie lieben es, im Mittelpunkt zu stehen und wollen diese Chance, die der Herbst Ihnen beschert, auf jeden Fall nutzen.

Ansonsten sieht es im Herbst mit großen Auftritten leider nicht mehr so gut aus. Jetzt, wo sich langsam alle in Ihre Häuser verziehen, können Sie viel seltener als in den letzten Monaten in großer Gesellschaft glänzen. Am wohlsten fühlen Sie sich unter Menschen und irgendwie sind jetzt Ihre Freund*innen alle nicht mehr so leicht vor die Tür zu bekommen.

Ihr Tipp für den Herbst:

Jetzt ist es an der Zeit, genau diese Chance zu nutzen! Auch wenn es sich für Sie nicht unbedingt natürlich anfühlt, sollten Sie sich nun mit dem Thema Reflexion auseinanderzusetzen. Als Löwe haben Sie manchmal Schwierigkeiten damit, auch mal Schwächen zu zeigen. Doch erst wenn wir uns diesen bewusst sind, können wir uns weiter entwickeln. Nutzen Sie diesen Herbst als Zeit der Selbstfürsorge. Das Mantra: "Ich habe keine Angst vor meinen Schwächen, sie sind ein Teil von mir!", hilft Ihnen dabei!