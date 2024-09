Herbsttypologie: So machen Schützen das Beste aus der goldenen Jahreszeit!

Der Herbst ist für Schützen eine besondere Zeit des Jahres, in der sie ihre philosophische Natur voll ausleben können. Als tiefgründiges Feuerzeichen sind Schützen immer daran interessiert, ihren Horizont zu erweitern. Der Herbst lädt dazu ein, sich mit Freunden*innen und der Familie für intensive Gespräche zusammenzufinden, die über gewöhnlichen Smalltalk hinausgehen. Und das lieben Sie, lieber Schütze!

Was im Herbst eher weniger gestillt wird, ist Ihr Hunger auf Abenteuer. Die Ruhe, die jetzt einkehrt, ist nichts für Sie. Sie mögen Action und auch mal das eine oder andere Risiko! Darauf ist der Herbst in seiner Gemütlichkeit nicht so wirklich ausgelegt. Wenn jetzt alle in Ihren Häusern verschwinden, könnte schnell Langeweile aufkommen.

Ihr Tipp für den Herbst:

Nutzen Sie daher die herbstlichen Wochenenden, um Kurztrips in unbekannte Regionen zu unternehmen und das Beste aus den kühlen Temperaturen zu machen. Ob Wandern in den Bergen, eine Fahrradtour durch farbenfrohe Wälder oder der Besuch eines historischen Ortes – all diese Aktivitäten sind auch im Herbst eine große Freude! So vermeiden Sie Langeweile, die in der gemütlichen Jahreszeit schnell aufkommen kann. Ihr Herbst-Mantra lautet daher: "Auch wenn um mich herum Ruhe einkehrt, suche ich das Abenteuer!"