Horoskop 2014: Die Chancen für das Sternzeichen Löwe

Sie bekommen alles geschenkt. Wohlstand, inneren Frieden, die große Anerkennung und eine Beziehung , in der alles stimmt. Wenn Sie sich nicht in den ersten Monaten aus der Fassung bringen lassen.

Ihre Hoffnung: Nach dem 17. Juli steht Jupiter in Ihrem Sternzeichen. Was wollen Sie mehr! Er verspricht Ihnen ein wahres Himmelsgeschenk, das so oft das Leben eines Löwen vollkommen verändert, in seinem Karma vorgesehen ist: Ein kluger, einflussreicher Mensch begegnet Ihnen, der nicht Leidenschaft aufglühen lässt, Sie nicht nur vor Zärtlichkeit zergehen lässt – sondern mit dem Sie auch Nächte durchdiskutieren werden und zu ganz neuen Einsichten kommen.

Das eröffnet Ihnen neue Chancen: Der Mensch, der in Ihr Leben tritt, hat eine solide finanzielle Basis. Sie werden sich nicht nur emotional sehr nahekommen, Sie werden auch gemeinsam eine vollkommen neue Existenz aufbauen. Jeder von Ihnen beiden fördert den anderen, bringt seine wahren Stärken zum Klingen. Gemeinsam sind Sie unschlagbar. Eine verschworene Kampfgemeinschaft gegen den Rest der Welt.

Die Gefahr 2014: Das neue Jahr wird nicht immer einfach. In den ersten Monaten wird Ihnen Saturn ziemlich zusetzen. Wobei der April zum Katastrophenmonat für alle Sternzeichen wird. Enttäuschungen drohen. Es kann passieren, dass Ihnen plötzlich bewusst wird, dass Freunde, Partner, Kollegen Ihre gutmütige Art bislang nur ausgenutzt haben. Lernen Sie daraus, aber resignieren Sie nicht.

