Horoskop 2014: Die Chancen für das Sternzeichen Krebs

Saturn verleiht Ihnen in diesem Jahr eine ungeahnte Hartnäckigkeit und Entschlossenheit, die Ihnen selbst fremd erscheinen mag. Folgen Sie dieser inneren Stärke, sie bringt Erfolg.

Ihre Hoffnung: Sie werden spätestens ab Juni ein Gefühl wiederentdecken, das Sie schon lange nicht in dieser Intensität gefühlt haben. Eine tiefe Erfüllung an der Seite eines Seelenpartners, der in Ihr Leben treten wird, wenn Sie ihn bislang noch vermissten. Dazu schenkt Ihnen Neptun innere Gelassenheit und inneren Frieden, Gefühle, die manchmal in Ihren Beziehungen fehlen und ihnen deshalb etwas Zwanghaftes geben. Wenn Sie zu sehr klammern, den Partner mit Liebe erdrücken.

Das eröffnet Ihnen neue Chancen: Diese Gelassenheit schenkt Ihnen auch im Beruf eine Stärke, mit der Sie anderen überlegen sind. Sie stehen vor einer großen Herausforderung, können im Job ganz weit aufsteigen, endlich die Führungsposition übernehmen, von der Sie träumen. Denn Sie strahlen diese Souveränität und Selbstsicherheit aus, die so rar ist, die Sie zum geborenen Chef wachsen lässt.

Die Gefahr 2014: Uranus setzt Ihnen zu, am schlimmsten wird es im April. Verborgene, verdrängte Ängste steigen hoch, erfüllen Sie mit hektischer Unruhe. Sie möchten gerne alles gleichzeitig machen, weil Sie Ihre Existenz völlig grundlos gefährdet sehen und Sie das in Panik versetzt. Bleiben Sie ruhig, verfallen Sie nicht einen vollkommen sinnlosen Aktivismus, der Ihnen nichts bringt.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Krebs!

Wie läuft es diese Woche in der Liebe? Zum Liebeshoroskop >>