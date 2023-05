Horoskop: Der Glücksschlüssel für das Sternzeichen Krebs

Was Ihnen Merkur nicht gibt, schenkt Ihnen Jupiter. Der Herr des Geistes, der brillanten Einfälle steht in einem eher kühlen Verhältnis zu Ihnen, dafür strahlt der Herr des Glücks aus Ihrem Sternzeichen, ist ganz auf Sie konzentriert. So werden Sie auch den eher zwanghaften Einfluss von Mars zum Guten wenden, der in einem Quadrat zu Ihrem Sternzeichen steht, Sie manchmal hemmt.

Daraus ergibt sich Ihr Glücks-Schlüssel: Zögern Sie nicht, überlegen Sie nicht zu lange, hören Sie nicht auf die üblichen Warnungen der Schwarzseher – sondern handeln Sie, ergreifen Sie blitzschnell die Möglichkeiten, die Ihnen Jupiter zuspielt. Wenn Sie ein Film im Fernsehen , ein Artikel in der Zeitung, ein Gespräch auf eine Idee bringen. Sie schaffen das, Sie machen jetzt daraus Geld . Auch wenn dagegen tausend Bedenken stehen, die Ihnen dieser Mars einredet. Hören, handeln, entscheiden – das ist Ihr Schlüssel.

Einzige Gefahr dabei: Dass Sie wieder einmal zu sehr auf die anderen hören. Sie wissen es besser!

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Krebs!

