Horoskop: Der Glücksschlüssel für das Sternzeichen Löwe

Merkur steht in einer herausfordernden Opposition zu Ihnen und der Mars macht Ihnen im beflügelnden Sextil Mut. Ihre Stärke liegt jetzt darin, andere von Ihren Zielen zu überzeugen, den persönlichen Bankberater etwa für einem neuen Kredit für Ihr Vorhaben zu motivieren oder Menschen für Ihrer Kreativität zu begeistern. Sie sammeln Helfer.

Daraus ergibt sich Ihr Glücks-Schlüssel: Sprechen Sie mit Ihrem Chef, rekrutieren Sie Mitstreiter, wenn Sie in Ihrem Beruf weiterkommen wollen. Sie werden mit Ihrem Organisationstalent glänzen. Malen Sie, schreiben Sie? Dann ist jetzt die Zeit gekommen, an die Öffentlichkeit zu gehen, einen Verleger zu finden, eine Ausstellung zu organisieren. Keine Angst: Sie denken nicht zu naiv, zu optimistisch – Sie haben die richtige distanzierte Haltung zu all dem, was Sie sich auch vornehmen.

Einzige Gefahr dabei: Eine zu oberflächliche Sichtweise. Setzen Sie sich auch mit jeglichen Detailfragen auseinander. Augen auf, gesteigerte Aufmerksamkeit für das Kleingedruckte.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Löwe!

Lesen Sie hier alle Ihre Horoskope für 2014