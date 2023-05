Horoskop: Die besten Tage 2014 für das Sternzeichen Skorpion

Sie haben ein wunderbares Mittel gegen Saturn, Ihren Jupiter. Die beiden hocken sehr eng zusammen, bei Ihnen in einem Sternzeichen. Sie nehmen sich gegenseitig Schwächen: Saturn dem Jupiter den Übermut und der nimmt Saturn die Härte und Verbissenheit. So lässt sich’s leben.

1. bis 11. Januar. Merkur im Sextil zu Ihrem Jupiter. Sie verfügen über eine überdurchschnittliche Kombinationsfähigkeit. Sie erkennen den Kern der Probleme. Bringt überraschende Lösungen, die Sie von vielem befreien.

1. bis 21. Mai. Die Sonne in herausfordernder Opposition zu Ihrem Jupiter. Sie drängen nach der Führungsaufgabe im Beruf, im Verein, in der Gesellschaft. Man erkennt Sie als Autorität an. Ein ergreifender Moment.

26. Juli bis 13.September. Mars leuchtet jetzt aus dem Skorpion. Sie sind so stark, alte Leiden wie weggeblasen. Chancen, Chancen, Chancen.

Ab dem 24. August bis 1. September machen Sie das Beste aus Ihren Möglichkeiten, die Sonne steht im Sextil. Sie verbünden sich mit anderen, vielleicht zu einem gemeinsamen Geschäft. Der Erfolg beflügelt Sie.

23. Oktober bis 16. November. Ihr Jupiter umarmt die Venus. Sie spüren tiefe Gefühle für einen alten Freund. Es wird mehr, viel mehr. Ein Glücksmoment.

>> Schauen Sie zunächst in die Jupitertabelle, in welcher Position Jupiter zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand. >>

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Skorpion!

