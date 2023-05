Horoskop: Die besten Tage 2014 für das Sternzeichen Wassermann

Ihr Jupiter erwacht, lodert auf, wenn Jupiter am aktuellen Sternenhimmel über 2014 im Juli in den Löwen wandert und ihn in Opposition herausfordert. Viel wird geschehen, viel kann sich in Ihrem Leben verändern.

12. bis 31. Januar. Merkur in aufbauender, beflügelnder Konjunktion zu Ihrem Jupiter. Und gleichzeitig die Sonne im Wassermann – und am letzten Januartag auch noch der Mond. Es gelingt Ihnen etwas ganz Besonderes. Eine alte Idee, ein alter Traum werden verwirklicht. Sie könnten überschäumen vor Glück.

6. März bis 5. April. Venus leuchtet aus dem Wassermann, neben Ihrem Jupiter. Ihre Herzlichkeit, Ihr einnehmendes Wesen verzaubern die Menschen. Es kann in diesen Tagen viel Geld auf Sie zukommen, aber auch viel Liebe. Sicher ist: Sie werden überwältigt sein. Einmaliger Moment.

24. bis 26. Juni. Der Mond und Venus in den Zwillingen fordern Ihre Abenteuerlust heraus. Sie sind verliebt. Wie lange? Fragen Sie nicht, genießen Sie einfach.

24. bis 30. September. Die Sonne in der Waage und Mars im Schützen beflügeln Ihren Jupiter. Sie erwecken tiefes Vertrauen, gewinnen die Menschen, man liebt Sie, sucht Sie.

5. bis 31. Dezember. Mars in Konjunktion zu Ihrem Jupiter. Sie treffen eine Entscheidung, die Ihre Existenz sichert. Auf Jahre.

