Horoskop: Ihr Geld-Punkt ist in der Jungfrau oder den Fischen

Ihr Geld-Punkt steht in der Jungfrau oder in den Fischen. So wie Ihre Venus. Derzeit fühlen Sie sich etwas gebremst im Job, alles läuft so zäh, nichts gelingt so recht. Sie setzen sich selbst unter Druck, erwarten zu viel, das ist Ihr größtes Problem.

Ihr Geld-Punkt sagt Ihnen, auf was Sie sich konzentrieren sollen, was garantiert etwas bringt: Geschäfte jeder Art. Sie haben eigentlich ein goldenes Händchen dafür, das Sachwissen und den Überblick. Und dazu auch noch ein gutes Gespür fürs Geld und noch dazu ein geradezu visionäres Bauchgefühl (besonders bei der Venus in den Fischen). Sie werden erkennen, wo Sie Ihr Geld sicher anlegen sollten, wo es am meisten abwirft – wenn Sie was gespart haben, was Sie mit der Venus in der Jungfrau sicher haben. Auch sind die kleinen Geschäfte auf e-bay zu empfehlen. Wenn man sich darauf konzentriert, nicht locker lässt, immer neue Dinge anbietet, bringt das auf die Dauer viel Geld.

Ihr Geld-Punkt sagt Ihnen, was Ihnen nur Verluste bringt: Das Risiko, auch wenn die Idee dahinter noch so gut ist. Finger davon, gehen Sie auf Nummer sicher. Wenn Sie anlegen, dann in einen Bausparvertrag, bloß nicht in undurchsichtige Geschäfte.

