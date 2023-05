Horoskop: Mehr Lebensfreude für das Sternzeichen Fische

Sie opfern sich auf, geben sich hin, vollkommen, schutzlos. Und werden dabei häufig zum Opfer. Sie lesen die Wünsche in den Augen des Partners, der Freunde ab und bekommen dafür nichts zurück. Sie werden häufig ausgenützt und leben in ständiger Angst davor. Auch davor, dass Sie sich durch Ihre tiefen Gefühle, Ihre eigene Hilflosigkeit in Abhängigkeit bringen. Unbewusste Schuldgefühle bestimmen Ihr Verhalten.

Ihre alten Wunden, Ihre traumatischen Erfahrungen, die Sie blockieren, Ihr Fehlverhalten prägen: Ihr Vater hat Ihre Familie verlassen, noch bevor Sie geboren wurden. Das muss nicht in diesem, sondern kann auch in einem vorigen Leben geschehen sein. Dadurch fühlen Sie sich entwurzelt, nicht willkommen auf dieser Welt. Und Sie geben sich selbst (wie das oft bei Kindern so ist) die Schuld an der Trennung der Eltern.

Menschliche Schwächen, die dabei geprägt wurden: Ein schweres Problem mit sich selbst. Sie lieben sich nicht und fühlen sich selbst nicht liebenswert. Sie sind wankelmütig und oft unaufrichtig, weil Sie eigentlich nie zu sich selbst stehen. Sie verbergen Ihre wahre, liebenswürdige, empfindsame Persönlichkeit.

Ihre innere Heilkraft, die jetzt aktiviert wird: Chiron steht in Ihrem Sternzeichen und hat dadurch einen enormen Einfluss auf Sie. Zumal der Seelenplanet Neptun auch durch Ihr Zeichen wandert, sind Ihre medialen Kräfte überirdisch. Sie fühlen genau, was die Menschen denken, was Sie beschäftigt, ob Sie es ehrlich mit Ihnen meinen. Wenn Sie jetzt Ihre Gefühle ernst nehmen, nur auf Ihre innere Stimme hören, sind Sie anderen Menschen stets einen Schritt voraus. Sie fühlen sich so stark und sind es.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Fische!

