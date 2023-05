Horoskop: Endlich wieder mehr Lebensfreude

Sie haben oft Probleme mit anderen Menschen, weil Ihre direkte Art, Ihr stürmisches kämpferisches Wesen, Ihre spontanen, oft auch rücksichtslosen Entscheidungen Freunde, Partner, Kollegen abschrecken können.

Ihre alten Wunden, Ihre traumatischen Erfahrungen, die Sie blockieren, Ihr Fehlverhalten prägen: Sie mussten kämpfen, waren ein Einzelgänger ganz auf sich selbst gestellt. Oder Sie wurden als Kind unterdrückt, haben sehr viel Ungerechtigkeit erfahren. Oder es ging in einem anderen Leben ums Überleben in Kriegen, in harten Kämpfen um die eigene Existenz.

Menschliche Schwächen, die dabei geprägt wurden: Sturheit, latente Aggression, innere Wut und Egoismus sind ganz tief in Ihnen verankert. Sie erleben nur, dass Sie oft wegen jeder Kleinigkeit explodieren, dass Sie nicht die geringste Zurücksetzung ertragen, die Sie ganz krank und wütend macht.

Ihre innere Heilkraft, die jetzt aktiviert wird: Sie werden nicht plötzlich zum sanften Ducker, nicht zum Menschen, der sich alles gefallen lässt. Sie kämpfen weiter, aber mit Strategie, Klugheit und Vernunft. Chiron in den Fischen hat keinen direkten Einfluss auf Sie, aber verändert das Klima, das Sie umgibt.

Die Freunde, der Partner , die Kollegen wirken freundlicher, verständnisvoller. Und das lässt auch Sie einlenken, bevor eine folgenschwere Auseinandersetzung droht. Sie gehen auf andere Menschen ein, sind bereit zu Kompromissen, die Ihnen einen finanziellen Vorteil bringen.

Mit Ihrem einfühlsamen Wesen erkennen Sie Chancen, die Sie im Beruf weiterbringen. Und die in der Partnerschaft endlich wieder den häuslichen Frieden einkehren lassen.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Widder!

