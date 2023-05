Horoskop: Mehr Lebensfreude für das Sternzeichen Wassermann

Tief in Ihnen verankert ist diese unbewusste Angst vor der Einsamkeit. Vor dem Alleinsein, in das Sie sich selbst flüchten, das Sie selbst provozieren, in dem Sie eine Außenseiterrolle einnehmen. Weil Sie nichts mehr fürchten, dass jemand in Ihrem Leben dreinreden könnte.

Ihre alten Wunden, Ihre traumatischen Erfahrungen, die Sie blockieren, Ihr Fehlverhalten prägen: Sie fühlten sich als Kind ungeliebt, nicht daheim in der Familie, die Sie umgab. Und nun ziehen Sie sich unbewusst zurück, um sich vor weiteren Enttäuschungen zu schützen. Eine ähnliche Reaktion kann auch eine Kindheit in einer bigotten, streng dogmatischen Familie, die Sie erdrückend empfanden, auslösen.

Menschliche Schwächen, die dabei geprägt wurden: Die Flucht vor tiefen Gefühlen. Krankhafter Eigensinn. Sie glauben Sonderrechte zu haben und beharren darauf. Gleichzeitig haben Sie Minderwertigkeitsgefühle. Nehmen aber in Diskussionen grundsätzlich eine Antihaltung ein.

Ihre innere Heilkraft, die jetzt aktiviert wird: Chiron nimmt Ihnen die Angst um die individuelle Freiheit. Sie spüren und erkennen das Glück von menschlicher Nähe, auch in ganz beiläufigen Zuwendungen – in einem Lächeln, das Sie zufällig auf der Straße streift, in einer netten Geste. Das baut Ängste ab, öffnet Sie für Freunde, Partner, Kollegen, was Ihr Leben vollkommen verändern kann. Sie entdecken das Glück der Liebe.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Wassermann!

Ihr chinesisches Horoskop - finden Sie hier!