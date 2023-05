Horoskop: Mehr Lebensfreude für das Sternzeichen Schütze

Sie werden von der Angst verfolgt, Ihre Talente zu vergeuden, die Sie manchmal überschätzen. Ihr Leben erscheint Ihnen zu mittelmäßig, da Sie sich zu Höherem auserkoren fühlen. Sie setzen sich selbst unter Druck, leben unter dem Zwang zur Höchstleistung. Sie überfordern sich.

Ihre alten Wunden, Ihre traumatischen Erfahrungen, die Sie blockieren, Ihr Fehlverhalten prägen: Ihre Eltern übten einen unbewussten, enormen Leistungsdruck auf Sie aus, indem man Ihnen früh einredete, dass Sie ein ganz besonderes Kind sind. Dieser Druck kann auch von der hohen Erwartungshaltung der Eltern ausgehen, die Sie spürten, als Sie noch im Bauch Ihrer Mutter heranwuchsen. Genauso ist es möglich, dass Sie in einem vorigen Leben versagt haben. Zumindest es so empfanden.

Menschliche Schwächen, die dabei geprägt wurden: Ständige Angst vor der Konkurrenz, besonders vor Menschen, die Ihnen fremd sind, die Sie nicht einschätzen können. Auch haben Sie Angst vor Reisen in Ländern, die Ihnen fremd sind und die Sie deshalb überorganisieren. Karmisch auch die Tendenz, mehr sein zu wollen, als Sie wirklich sind.

Ihre innere Heilkraft, die jetzt aktiviert wird: Chiron steht in einem zwanghaften Quadrat zu Ihnen, das Sie unter Druck setzt, sich zu befreien. Dennoch versöhnen Sie sich mit Ihrem Leben: Sie erkennen, wie weit Sie es schon gebracht haben, sind dankbar dafür. Sie finden in der Spiritualität, in einem höheren Sinn, der in Ihnen schlummert, die Erfüllung.

