Horoskop: Mehr Lebensfreude für das Sternzeichen Skorpion

Sie fühlen tief und leidenschaftlich. Und Sie empfinden sich oft diesen Gefühlen vollkommen ausgeliefert. Das erfüllt Sie mit der Angst vor emotionaler Abhängigkeit, die Ihnen jetzt ein magischer Chiron nehmen oder die er zumindest einschränken wird.

Ihre alten Wunden, Ihre traumatischen Erfahrungen, die Sie blockieren, Ihr Fehlverhalten prägen: Eine fatale, emotionale Abhängigkeit Ihrer Mutter, an der Sie sehr hingen, zu deren Partner kann Sie geformt haben. Möglich auch, dass ein Chaos an Gefühlen, an Unterdrückung, an Opferverhalten tiefe Dramen in einem Ihrer vorigen Leben bestimmt hat.

Menschliche Schwächen, die dabei geprägt wurden: Verbissener Machthunger, der fatale Hang, den Partner zu unterdrücken, vollkommen zu dominieren und zu beherrschen. Gleichzeitig glühende Eifersucht und die panische Angst, zurückgewiesen, nicht richtig wahrgenommen und respektiert zu werden. Ihr unterschwelliger Groll darüber, dass andere Menschen bevorzugt werden, belastet Beziehungen privat und auch im Beruf.

Ihre innere Heilkraft, die jetzt aktiviert wird: Der magische Chiron hat im Trigon ein besonders starken Einfluss auf Sie. Er weckt Seelenkräfte, die in Ihnen schlummern, die Sie anderen Menschen überlegen machen, sie alleine durch Ihre machtvolle Präsenz beherrschen lassen. Aber das verführt Sie nicht, den Partner, die Freunde, die Kollegen zu unterdrücken – denn Chiron lässt vor allem Ihr Vertrauen in das Leben, in die Menschen wachsen. Was Sie als tiefes Glück empfinden.

