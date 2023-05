Horoskop: Sieben Glückstage für Ihr Geld

In dieser Woche kann sich Ihre finanzielle Zukunft entscheiden.

Am Montag, den 22. Juli, kurz vor 15 Uhr zieht Venus im Tierkreiszeichen Jungfrau ein. In den darauf folgenden Tag werden die Weichen gestellt, und es entscheidet sich, in welche Richtung Ihr Geld-Zug fährt.

Jetzt wird festgelegt, wie die kommenden sechs Monate verlaufen. Erleben Sie Glückstage oder werden Sie Geldprobleme haben?

Astrologisch behandeln Sie Ihr Geld richtig, wenn Sie sich nach Ihrem zweiten Sonnenhaus richten. Das ist das Sternzeichen, das Ihrem eigenen Sternzeichen unmittelbar folgt. Es gibt die Richtung vor, bestimmt Ihr Geld-Karma .

Wenn Sie dieser Vorgabe folgen, wird das vom Kosmos honoriert.

Lesen Sie in unserem Horoskop nach, was Ihnen Ihr zweites Sonnenhaus für Ihre finanzielle Zukunft rät.