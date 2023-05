Horoskop zum Sternschnuppenregen für den Skorpion

Sie sind ein Skorpion, getauft mit dem Element Wasser . Ihre karmische Aufgabe ist es, in dieser Welt die ganze Wahrheit zu leben, für sie einzutreten, ja sogar für sie zu kämpfen. Dazu gehört, hinter die Fassaden zu blicken, tiefer hineinzuschauen, um falsche Illusionen zu zerstören. Zu Ihrer Aufgabe gehört auch das Wissen um die Endlichkeit unseres Lebens. Die Menschen unserer Zeit verdrängen dieses Thema – und verdrängen damit ihre eigene Endlichkeit. Sie beschäftigen sich höchstens damit, wenn sie alt und krank geworden sind. Aber dann ist es zu spät. Dann kann man sich nur noch jammervoll und ängstlich mit diesem Thema auseinandersetzen.

Wenn Sie daher in der Nacht der Perseiden einen Wunsch an die Sterne herantragen, dann müssen Sie versprechen: Wenn Ihr Wunsch in Erfüllung geht, dürfen Sie ihn nicht eigennützig verwenden, sondern dazu beitragen, dass Wahrhaftigkeit und Echtheit mehr Platz bekommen in dieser Welt.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Skorpion!

Lesen Sie hier schon jetzt Ihre ersten Horoskope für 2014