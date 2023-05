Horoskop zum Sternschnuppenregen für die Waage

Sie kamen als Waage auf die Welt und wurden mit dem Element Luft getauft. Ihre Aufgabe ist daher, dieses Element unter die Menschen zu bringen, andere Menschen damit zu beglücken. Luft ist ein Stoff, in dem viele verschiedene Dinge enthalten sind. Am wichtigsten sind Liebe , Gerechtigkeit, Stimmigkeit und Schönheit. All diese Attribute befinden sich in dem unsichtbaren Zauberstab, den Sie besitzen, und mit dem Sie Ihre wunderbaren Gaben unter die Menschen bringen.

Wenn Sie in der Nacht der Perseiden einen Wunsch an die Sterne haben, müssen Sie, wenn Ihr Wunsch in Erfüllung gehen soll, versprechen, dieses Geschenk nicht eigennützig zu verwenden. Sie sollen damit Ihr Karma erfüllen, vor allem also Liebe, Gerechtigkeit, Stimmigkeit und Schönheit in die Welt tragen. Das müssen Sie aus ganzem Herzen heraus versprechen. Nur dann werden die Perseiden ihren Glücksregen auf Sie heruntergehen lassen.

