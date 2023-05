Horoskop zum Sternschnuppenregen für den Schützen

Sie sind ein Schütze, getauft im Element Feuer . Ihre Aufgabe ist es, den Menschen die Herzen zu öffnen, damit sie wieder das Göttliche in sich selber und im ganzen Universum erkennen. Ihre Aufgabe ist in der heutigen Welt besonders wichtig, denn die Menschheit ist beinahe ausschließlich auf der Jagd nach materiellem Glück und hat das Göttliche vergessen. Nur die allerwenigsten suchen noch das Wunder des Lebens, das Geheimnisvolle, das Mysteriöse, das uns mit dem Göttlichen verbindet.

Wenn Sie in der Nacht der Perseiden an die Sterne herantreten und Ihren Wunsch aussprechen, dann müssen Sie ihn mit Ihrem Karma verbinden. Sie brauchen eine Vision. Nur mit dieser Vision macht es einen Sinn, die Perseiden um die Erfüllung Ihres Wunsches zu bitten. Was werden Sie tun, wenn Ihr Wunsch in Erfüllung geht? Was können Sie tun, um die Herzen der Menschen wieder zu öffnen? Wie lautet Ihre Vision einer Welt, die erfüllt ist von Göttlichkeit?

