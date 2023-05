Das Horoskop für den Wassermann

Sie wirken so cool, aber leiden insgeheim manchmal dennoch, dass Sie sich so abgerückt von den anderen Menschen fühlen, einsam, sogar isoliert. Dabei sind Sie doch so offen, so gesellig. Und manchmal möchten Sie einfach so sein wie alle. Was ist da falsch gelaufen, dass Sie glauben, niemand würde Sie so richtig verstehen. Setzen Sie sich in die Sonne, atmen Sie tief ein, spüren Sie dem Atem nach, wie er durch Ihren Körper strömt. Alles ist still, alles im Gleichgewicht. Was ist der erste Gedanke, der aus Ihrem Unterbewusstsein aufsteigt? Was quält Sie? Die mangelnde Anerkennung im Beruf, die Situation privat? Sie werden es mit einer plötzlichen Ahnung, mit einem Blitzgedanken erspüren, was zu tun ist. Es ist wie eine Erleuchtung, Sie werden sich fragen, warum Sie nicht schon früher darauf gekommen sind. Treffen Sie die Entscheidung, die längst überfällig ist. Sie werden wie befreit in ein neues Leben gehen.

Noch mehr zu Ihren Liebeschancen erfahren Sie im Liebeshoroskop 2011!