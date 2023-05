Schicksalswoche: Das Horoskop Ihrer großen Chance

Sie treffen jeden Tag Entscheidungen, sehr spontane, sehr wichtige sogar. Und von diesem Wesenszug sollten Sie sich leiten lassen, dann tun Sie bestimmt das Richtige. Dabei nur auf sich selbst hören, aber das tun Sie ohnehin. Eigentlich wäre es am besten, der Widder würden vergessen, was Sie hier gelesen haben, denn das setzt Sie nur unter Druck, macht Sie ungeduldig. Eine kleine Hilfe vielleicht: Auch Sie schieben zur Seite, was Sie nicht hören möchten, was zu langatmig klingt. Und verändern dann spontan Ihre Ziele. Vielleicht kehren Sie mal in Gedanken an so einen Wendepunkt zurück, an dem sich alles änderte, weil Sie auf zähe Widerstände stießen. Vielleicht war das doch der richtige Weg damals. Und vielleicht sollten Sie mal an all jene denken, mit denen Sie sich zerstritten haben. Ist da jemand darunter, dem Sie nachtrauern?

