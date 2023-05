Das Horoskop für Fische

Ihr Glück ist ganz nahe, es ist Ihre Woche – Sie sind mit einem beflügelnden, aufbauenden Sextil mit Jupiter verbunden. Und die Venus, die Sonne und auch der Neumond strahlen Sie in Opposition an, sie schicken damit direkt ihre Energiewellen in Ihre Seele. Sie werden am Montag schon aus Ihren Träumen gerissen, in denen Sie sich manchmal verlieren. Der Neumond zwingt Sie, nachzudenken über Ihr Leben, Bilanz zu ziehen, in die Zukunft zu schauen. Sie haben sich in Ihrem Leben verbiegen lassen, Sie haben sich zu viel nach anderen gerichtet, nach Partnern, nach Freunden, nach den Kollegen. Jetzt müssen Sie mal nur noch sich selbst sehen. Spüren Sie in sich hinein, tun Sie, was Ihnen Ihr Herz sagt. Jupiter wird Sie zu Entscheidungen führen, die Ihnen vielleicht erst einmal vollkommen belanglos vorkommen. Ein Anruf bei einem alten Freund, ein nettes, unverbindliches Gespräch mit dem Chef, es wird sich daraus etwas Entscheidendes ergeben. Vielleicht kommt es auch zu einer wichtigen Begegnung. Es ist die Chance Ihres Lebens, die sich jetzt bietet.

