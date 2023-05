Das Horoskop für den Steinbock :

Sie haben eigentlich die Spitzenposition verdient. Und wie steht es damit? Ja, mit Rackern alleine kommt man nicht nach oben. Viele Menschen mussten schon diese bittere Erfahrung im Intrigen-Dschungel der Arbeitswelt machen. Sie haben jetzt die besten Chancen, vielleicht die Chance Ihres Lebens, alles zu wenden. Es ist Ihre Glückswoche: Auf der einen Seite stehen Venus, die Sonne und auch der Neumond im aufbauenden Trigon zu Ihnen. Auf der anderen Seite Jupiter, auch im Trigon. Sie können nichts falsch machen. Sie werden eine Vision haben, so deutlich, als würde ein Film vor Ihnen ablaufen, der Ihnen vorspielt, wie Sie sich entscheiden müssen. Beruflich und auch privat – denn Sie haben sich in Arbeit vergraben und dabei vielleicht auch ein bisschen den Partner aus den Augen verloren. Kann ein Gespräch alles retten? Sie werden es spüren und reden, übersprudeln, als würde man Ihnen jedes Wort diktieren, wie in Trance. Eine innere Stimme wird Sie jetzt bei jeder richtigen Entscheidung führen.

