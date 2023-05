Zwischen Ihrem Aszendenten und Saturn liegen drei Zeichen

Ihr Aszendent im Löwen oder im Widder steht in einem beflügelnden Trigon zum Saturn und zum Merkur. Das Leben ist schön, Sie sehen in der Welt, die Sie umgibt, eine prächtige Spielwiese, in der Sie sich als Glückskind vergnügen, mit Ihrem herzlichen, umarmenden Wesen anderen helfen, sie fördern und sie am Ende zu wertvollen Freunden und Mitstreitern machen. Das entspricht Ihrem sonnigen, ehrlichen Wesen, das verkümmert, sich zum kleinlichen Nörgler und Querulanten wandelt, wenn man Sie als Kind unterdrückte.

Ihre verborgenen Kräfte: Wenn man Sie als Kind nicht genügend beachtete, wird sich Ihre machtvolle Persönlichkeit nie entwickeln, über die Sie verfügen. Sie haben eine ganz natürliche Autorität, die Menschen mitreißt, sie überzeugt. Sie haben das Führungs-Gen, sind ausdrucksstark, kreativ und erfolgreich. Der Erfolg gehört zu Ihrem einnehmenden Wesen, das niemals aufgeben wird.

Ihre verborgenen Chancen: Ihr Wille ist Ihr Talent zum Glück, mit dem Sie voller Schwung und überschäumender Lebensfreude Ihre Ziele erreichen werden. Sie müssen sich nicht anstrengen, nur stur Ihren eigenen Weg gehen, dann werden Sie sich durchsetzen, werden Sie erreichen, was Sie sich vorgenommen haben.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Löwe

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Widder