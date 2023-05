Zwischen Ihrem Aszendenten und Saturn liegen vier Zeichen

Ihr Aszendent im Stier oder im Krebs steht in einem kühlen Verhältnis zum Saturn und dem Merkur. Dennoch werden Sie besonders derzeit an die schlummernde Kraft in Ihrem Innersten erinnert, die wie ein Samenkorn jetzt in Ihnen aufgehen kann. Sie lassen die Dinge reifen, finden oft spät zu Ihren wahren Veranlagungen und Stärken, aber Sie beißen sich durch, zäh, ausdauernd und ehrgeizig. Wenn man Sie nicht als Kind schon verunsichert hat. Oder später viele Rückschläge und Enttäuschungen Ihre Sehnsucht nach Geborgenheit in einem vertrauten Kreis in Weltflucht umschlagen ließen.

Ihre verborgenen Kräfte: Hüten Sie sich vor verbissenem, krankhaftem Ehrgeiz, zu dem Minderwertigkeitsgefühle verführen können. Sie wissen, was zu tun ist, reagieren und handeln instinktsicher aus einem untrüglichen Gefühl heraus. Den Rest macht Ihre Beharrlichkeit und Beständigkeit. Lassen Sie sich nichts einreden. Ihre ganz natürliche Gelassenheit, Ihre innere Ruhe sind Ihre Stärken, die Sie zum Erfolg führen.

Ihre verborgenen Chancen: Sie siegen mit der Kraft der Familie, der Freunde, die hinter Ihnen stehen. Lassen Sie dabei all das zurück, was nur noch Gewohnheit ist, was Sie nur belastet und Ihnen im Weg steht. Schauen Sie nach vorne, Ihre künstlerische Veranlagung, Ihre Kreativität werden Sie zum Erfolg tragen.

