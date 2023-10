Ihr Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 23. bis 29. Oktober 2023

In dieser Woche steht der Mond in den Fischen. Diese Energie ist aus astromedizinischer Sicht den Füßen zugeordnet. Unsere Füße sind täglich starken Belastungen ausgesetzt. Sie tragen uns, wir können mit ihnen springen, tanzen, laufen etc. Sie leisten täglich Schwerstarbeit.

Aber das hat oft auch Folgen: Die Füße jucken, brennen, schwellen an. Die meisten von uns wissen zu wenig über ihre Füße und muten ihnen zu viel zu. Stundenlanges Stehen und Sitzen, Gehen auf flachen und harten Böden, Laufen in zu engen Schuhen. Hochhackige und spitze Schuhe machen die Schuhsohle zur Rutschpartie. Die Zehen werden gequetscht, Hornhaut und Hühneraugen bilden sich, Hammerzehen und Ballen entstehen. Die Durchblutung wird schlechter, das führt zu Krampfadern. Ganz besonders wichtig ist, dass Sie die richtigen Schuhe für sich auswählen.

Hier ein paar Tipps, wenn Sie Schuhe kaufen: Kaufen Sie keine zu engen, kleinen Schuhe. Die Zehen sollten in jedem Schuh nach vorne genügend Spielraum haben. Kaufen Sie Ihre Schuhe wenn möglich in den Abendstunden, denn der Fuß dehnt sich im Verlauf des Tages aus. Achten Sie beim Schuhkauf auf atmungsaktive, natürliche Materialien. Diese sorgen für ein angenehmes Fußklima und so auch für ein gesundes Milieu an den Füßen. Das Fußbett soll eine natürliche Abrollbewegung beim Gehen ermöglichen.