So bleibt die Waage mithilfe ihres Sternzeichens gesund

Fast lässt sich sagen, dass diese große Gabe, der Waagen teilhaftig sein dürfen, automatisch mit Nachteilen verbunden ist. Zum Beispiel erlebt es eine Waage als grausames Schicksal, wenn sie keinen Menschen lieben kann und, noch schlimmer, wenn sie nicht geliebt wird. Trennungen werfen diese Menschen an den Rand des Untergangs. Erst mit fortgesetzten Jahren wird es leichter, zum Beispiel den fehlenden Partner dadurch zu ersetzen, dass man sich selbst verwirklicht, sich der Kunst widmet. Ein weiterer Nachteil ergibt sich daraus, dass Waage-Geborene so vollendet lieben.

Um damit aber in einer Partnerschaft zu landen, setzt das voraus, dass auch der andere wenigstens annähernd diese hohe Kunst beherrscht. Das ist aber höchst selten der Fall. D. h., dass diese Menschen in ihren Beziehungen leiden. Und es existiert noch eine Schwäche, nämlich, dass sich Waagen so schlecht entscheiden können. Dann passiert nicht selten, dass sie wegen ihrer großen Liebesfähigkeit sich nicht nur in einen Menschen, sondern gleich in zwei und manchmal sogar auch in drei verlieben und entsetzlich darunter leiden, dass sie sich nicht entscheiden können.

