Ihr Mantra des Tages für den 5. Oktober 2023

Heute hält uns vor allem der Mond mit seinen unterschiedlichen Verbindungen auf Trab. Doch Merkur geht weiter in die Waage und das hilft dabei, Ruhe zu bewahren. Morgens sind wir sowieso richtig fit, da Mond und Mars uns aufwecken. Auf dem Weg in die Arbeit sind wir sehr vorsichtig, denn Mond-Saturn macht unkonzentriert und schon passiert was. Venus schenkt uns ein zauberhaftes Lächeln, was anderen positiv auffällt. Mit Merkur reden wir nun etwas mehr, als uns guttut, aber mithilfe von Saturn übernehmen wir die volle Verantwortung für Fehler.