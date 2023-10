Ihr Mantra des Tages für den 8. Oktober 2023

Das war schon eine recht aufregende Woche, in der viel passiert ist. Wir haben fremde Welten besucht, Dämonen besiegt, sind wie Phoenix aus der Asche zu neuen Ufern aufgebrochen – und nun sind wir erschöpft und brauchen ein wenig Ruhe. Und der Mond und Merkur sehen das ganz genauso. Wir schlafen lange aus, frühstücken gemütlich, machen einen Spaziergang durch die Herbstfarben und kuscheln uns dann mit einem guten Buch in eine warme Decke und tauchen ab. Unsere (Lebens)Geschichte darf einfach mal Pause machen, so dass wir Zeit haben, die Geschichten aus Märchen oder Romanen so richtig zu genießen. Herrlich!